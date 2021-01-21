В Новосибирске 40-летняя женщина заперлась в квартире и угрожала покончить с собой

Полицейские и спасатели взломали дверь квартиры, где женщина угрожала покончить с собой. Фото: МАСС

В Первомайском районе Новосибирска в доме на улице Героев Революции 40-летняя женщина заперлась в квартире. Она отказывалась открывать дверь и угрожала покончить с собой. На место происшествия вызвали полицейских и спасателей.

— Это произошло 20 января около девяти часов вечера. Доступ в квартиру обеспечен. Внутри находилась женщина в алкогольном опьянении. Ее передали полицейским и родным для дальнейшего выяснения обстоятельств, — рассказали в МАСС.

Спасатели уточнили, что помощь врачей сибирячке не потребовалась.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в реанимации скончался 14-летний мальчик. Он после ссоры с родителями наложил на себя руки. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его так и не удалось.

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