«Обхватил за шею и поднес к лицу нож»: в Новосибирске осудили мужчину, напавшего на работницу офиса

Мужчина с ножом напал на работницу офиса микрозаймов и отобрал у нее деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В законную силу вступил приговор, вынесенный Центральным районным судом Новосибирска, 43-летнему мужчине. Он напал на работницу офиса микрозаймов. Инцидент произошел 16 августа 2020 года.

— Мужчина обхватил за шею специалиста по работе с клиентами и приставил к ее лицу нож. Оружие он принес с собой в рюкзаке. Он потребовал у женщины отдать деньги. В противном случае злоумышленник обещал зарезать работницу. Испугавшись, женщина открыла сейф и отдала налетчику 20 600 рублей. По требованию нападавшего, он положила деньги в его паспорт и убрала в карман надетой на нем куртки. После этого мужчина приказал ей лечь на пол и считать до ста, а если женщина позовет на помощь, он пригрозил, что убьет ее, — рассказали подробности преступления в областной прокуратуре.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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