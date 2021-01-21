В Новосибирске закроют роддом №2: в минздраве объяснили почему

Коллективу роддома №2 предложили работу в новом перинатальном центре. Фото: пресс-служба минздрава НСО

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главный врач областной больницы Анатолий Юданов и главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков встретились с коллективом роддома № 2.

Они сообщили медикам и персоналу о том, что медучреждение закрывается. Здание, построенное больше 80 лет назад, устарело и не соответствует современным стандартам оказания акушерской помощи пациенткам.

Роддом №2 присоединят к перинатальному центру, который был недавно сдан в эксплуатацию. Коллективу предложили перейти на работу в новое медицинское учреждение.

— Здание роддома остается в структуре государственной системы здравоохранения региона, — подчеркнул Константин Хальзов. — Здесь будет размещено поликлиническое отделение.

Как сообщили в минздраве, перинатальный центр начнет принимать пациенток 1 февраля.

Ранее коллектив роддома №2 был обеспокоен тем, что больница так и не открылась после того, как завершил свою работу инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Он был временно развернут на базе медучреждения. Медики писали обращения с просьбой объяснить, почему медучреждение так не и не возобновило свою работу по профилю.

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