Погода в Новосибирске на 21 января 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске будет облачно, но с прояснениями. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 21 января 2021: в городе выпадет снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается небольшой снег, температура воздуха составит от -23 до -25 градусов. Усилится южный ветер до 8 метров в секунду. Днем ожидается температура -11 — -13 градусов. Будет облачно с прояснениями. На дорогах — гололед. По области температура воздуха местами составит -18 градусов, а также местами туман и изморозь, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -17 градусов, днем — -14 градусов, а вечером также — -14 градусов.

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