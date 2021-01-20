«Протезы напечатают на 3D-принтере»: новосибирские ветеринары спасают пса, лишившегося лап из-за снегоуборочной машины

Новосибирские ветеринары спасают бездомного пса из Томска. Фото: Сибкрай.ru

Новосибирские ветеринары спасают бездомного пса из Томска с ампутированными лапами. Его подобрали на улице волонтеры: вероятнее всего Барон — так назвали собаку — попал под снегоуборочную машину, которая сильно его травмировала. Теперь, для того, чтобы вновь нормально ходить, псу потребуются протезы.

— Мы сделали томографию, по результатам которой делаются импланты. Они находятся в стадии разработки, на это обычно уходит неделя-полторы. После этого выполняется 3D-печать, это занимает около 2-3 суток. После этого мы планируем дату операции и выполняем протезирование, — рассказал изданию Сибкрай.ru хирург-ортопед новосибирской ветеринарной клиники «Бэст» Сергей Горшков.

Для того, чтобы вновь нормально ходить, псу потребуются протезы. Фото: Сибкрай.ru

После того, как Барону поставят протезы и он немного восстановиться после операции, волонтеры хотят найти для него хозяев, которые смогут подарить псу новый дом и свою любовь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru