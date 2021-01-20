Рыжая гостья: в Новосибирске гуляющая около детского сада лиса попала на видео

В Новосибирске около детского сада в Новосибирске уже несколько месяцев бродит лиса. Фото: кадр из видео

В Новосибирске около детского сада в Октябрьском районе Новосибирска уже несколько месяцев бродит лиса. Рыжая хищница совсем не боится людей и спокойно разгуливает рядом с учреждением. Конечно, такое соседство нравится далеко не всем: некоторые родители малышей все же побаиваются столь необычную гостью. А неравнодушные сибиряки, тем временем, решили попробовать помочь пушистой красавице.

— Возле детского сада уже не первый месяц бегает лиса. Ищем куратора и передержку, — сообщается в группе Вконтакте «ЗООПОМОЩЬ (Новосибирск) от «Потеряшка-НСК».

Читатели КП-Новосибирск рассказали также, что к детскому саду лиса приходит только по ночам. А некоторые из местных жителей уже даже начали ее подкармливать.

— Лиса к этому садику приходит уже достаточно долго и в основном по ночам. Днем ее тут не видно, но все дорожки вокруг садика в лисьих следах. Может быть, она сюда ночевать приходит, а может в поисках еды. Некоторые местные люди ее уже подкармливать начали — хлеб ей бросают, косточки всякие, — рассказал читатель КП-Новосибирск.

В комментариях под постом о лисичке, многие сибиряки предположили, что возможно рыжая красавица — чей-то домашний питомец, случайно оказавшийся на улице:

— Мне кажется, она домашняя. Совсем ведь людей не боится.

— Ее бы поймать и в лес выпустить.

— Сейчас многие лис заводят, может быть сбежала от кого, — пишут люди.

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