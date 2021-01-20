В Новосибирске перекроют улицу в Ленинском районе: рассказываем зачем

В Новосибирске будет перекрыто движение по улице Планировочная в Ленинском районе.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске будет перекрыто движение по улице Планировочная в Ленинском районе. Об этом сообщили в мэрии города. Рассказываем, когда там нельзя будет проехать.
— С 20 января по 2 февраля закрывается для проезда ул. Планировочная в районе дома № 7г. Ограничение связано с проведением работ на теплотрассе, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Отметим, что по этой улице автомобилисты часто объезжают пробку, возникающую в районе площади Труда. По вечерам в будние дни загруженность дорог там может достигать 9-10 баллов. Не исключено, что теперь, когда по Планировочной проехать нельзя, движение на левом берегу станет еще более затрудненным.
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