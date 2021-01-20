В Новосибирске перекроют улицу в Ленинском районе: рассказываем зачем

В Новосибирске будет перекрыто движение по улице Планировочная в Ленинском районе. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске будет перекрыто движение по улице Планировочная в Ленинском районе. Об этом сообщили в мэрии города. Рассказываем, когда там нельзя будет проехать.

— С 20 января по 2 февраля закрывается для проезда ул. Планировочная в районе дома № 7г. Ограничение связано с проведением работ на теплотрассе, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что по этой улице автомобилисты часто объезжают пробку, возникающую в районе площади Труда. По вечерам в будние дни загруженность дорог там может достигать 9-10 баллов. Не исключено, что теперь, когда по Планировочной проехать нельзя, движение на левом берегу станет еще более затрудненным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru