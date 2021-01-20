Полет МКС над Новосибирском с 20 по 28 января 2021 года: когда ее увидят сибиряки

Полет МКС над Новосибирском с 20 по 28 января 2021 года сибиряки смогут наблюдать при ясном небе.Фото: Кадр из документального фильма "ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МКС"\https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA

Полет МКС над Новосибирском с 20 по 28 января 2021 года сибиряки смогут наблюдать при ясном небе. Если погода будет хорошая, то увидеть в небе настоящую космическую станцию сибиряки смогут даже невооруженным глазом.

— Очередной период вечерней видимости пролетов МКС над Новосибирском начинается уже сегодня,20 января, а потому при ясном небе — обратите взор выше и отличите Международную космическую станцию среди звезд и самолетов! — в официальной группе Большого Новосибирского планетария Вконтакте.

Максимальную яркость во время пролетов над Новосибирском станция будет иметь 26 и 28 января. Подробнее проследить за ее полетом можно на официальном сайте МКС.

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