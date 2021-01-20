Происшествия - разные, правонарушение - одно!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

15 января в 19.10 тревожную кнопку в пивном магазине, расположенном на улице Степной, нажала девушка-продавец. Для выяснения отношений к ней заявился бывший муж, находившийся в нетрезвом состоянии. Он мешал ей работать, а потом и вовсе устроил драку с посетителями. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции.

16 января в 13.09 в табачный киоск, находящийся на улице Выборной, пришел покупатель, который накануне днем в этой торговой точке оплатил, но забыл забрать пачку сигарет. Мужчина не обратил внимания на то, что вчерашняя продавец уже сменилась, и начал требовать купленный товар у той, которая сидела перед ним. Не поняв сложившейся ситуации, женщина отказала ему в выдаче сигарет и тут же услышала в свой адрес грубую нецензурную брань. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала ГБР. Увидев это, мужчина поспешил уйти.

17 января в 20.24 в маникюрном салоне, расположенном на улице Забалуева, нерусский мужчина попросил работников разменять купюру 5000 рублей, а получив отказ, разбил пластиковую дверь и убежал.

Понятие «мелкое хулиганство» раскрыто в статье 20.1 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Мелким хулиганством является нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

За данное правонарушение предусмотрена ответственность - денежный штраф или административный арест до 15 суток.