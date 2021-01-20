Череда новогодних праздников, а также установившаяся на территории Новосибирской области морозная погода - не повод сидеть дома и не заниматься спортом на улице. Так считают активисты первичной профсоюзной организации (ППО) АО «РЭС» - участники спортивно-физкультурного движения «Клуб ЗОЖ» АО «РЭС».В течение праздничных дней, с 1 по 10 января 2021 года, клуб ЗОЖ АО «РЭС» объявил «Новогодний челлендж», в ходе которого участникам предлагалось совершать лыжные прогулки или тренировки на открытом воздухе и делиться результатами в мобильном приложении, а также в социальных сетях. Итоги челленджа были подведены в середине января. Лидеров зачета и просто активных участников наградили памятными дипломами, вкусными и полезными подарками от профсоюза.Это не первый спортивный вызов и состязание спортсменов-любителей, организованное при всесторонней поддержке ППО АО «РЭС». Так, осенью 2020 года, несмотря на ограничения, связанные с распространением пандемии COVID-19, прошли онлайн-тренировки с использованием спортивного мобильного приложения, устанавливаемого на смартфоны участников.Профсоюз предприятия всячески культивирует занятия физкультурой и спортом. В частности, члены профсоюза занимаются организацией и проведением самых разнообразных спортивных и культурно-массовых мероприятий с вовлечением в них не только сотрудников предприятия, но и членов их семей, а в особенности - детей.Поддерживая и поощряя проведение подобных мероприятий, первичная профсоюзная организация не только пропагандирует принципы и идеологию здорового образа жизни, но и на практике развивает физкультурно-оздоровительную и спортивномассовую работу в масштабах системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области.Это способствует укреплению трудовой дисциплины, здоровья работников, сплоченности трудового коллектива, что, в свою очередь, позволяет достигать высоких показателей производственной деятельности предприятия.