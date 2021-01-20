В среду, 20 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 62 года, двоим было по 69 лет, женщины в возрасте 73 года, 75 лет, 83 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 129 человек, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 138 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 26 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 144 человек, выздоровели 209 пациентов.С начала вспышки коронавирус диагностировали у 30747 человек, в том числе у 1 743 ребенка, выздоровели 27655 пациентов.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru