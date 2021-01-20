В среду, 20 января, в Дзержинском районном суде Новосибирска вынесли приговор мужчине, который подделал больничный. Фальшивку он предоставил в бухгалтерию фирмы, где работал в октябре 2020 года. Дело в том, что мужчина прогулял работу, чтобы аргументировать отсутствие, он обратился в городскую больницу, где ему выдали листок нетрудоспособности, в котором были ложные сведения.— На мужчину завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Он признал свою вину и раскаялся, — рассказали в суде.Новосибирец признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru