В Ростове-на-Дону продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. Первое «золото» национального первенства добыл новосибирец из клуба «Первомаец» Виктор Ведерников. В решающем поединке с неоднократным чемпионом России и чемпионом Европы Виталием Кабалоевым Ведерников выиграл со счётом 10:2.Отметим, что для Ведерникова - это очень важная победа. Кабалоев - непростой соперник, с которым новосибирец уже дважды встречался в финале российского чемпионата и оба раза уступал. Таким образом, на ростовском ковре Виктор Ведерников взял реванш за былые поражения.Сегодня, 20 января, в финале весовой категории до 72 килограмма за звание сильнейшего поборется ещё один представитель клуба «Первомаец» Станислав Зайцев, его соперник - чемпион мира 2014 года Чингиз Лабазанов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru