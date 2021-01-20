После новогодних каникул школы вернулись к традиционному формату обучения. Ранее часть школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.По мнению психолога Ирины Тарановой, ученики, которым снова предстоит сесть за парты, могут столкнуться с проблемами в адаптации. Все-таки они достаточно долгое время находились в изоляции.К нарушениям адаптации частая смена настроения, нарушение сна и аппетита. Эксперт пояснила в беседе с «NEWS.ru», что в отдельных случаях у ребенка может случиться нервный срыв, возникнуть панические атаки, разные страхи. В зоне риска находятся старшеклассники, которые и так переживают из-за предстоящих экзаменов.Ирина Таранова добавила, что родителям школьников стоит поддержать детей в этот период и не проявлять излишней строгости. А в случае усугубления ситуации обратиться за консультацией к специалисту. С мнением эксперта согласилась и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она добавила, что войти в положение школьников должны и учителя, ведь именно они создают эмоциональный фон.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru