В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, сколько человек с начала массовой вакцинации поставили прививки от коронавируса.— В первый день массовой вакцинации, 18 января, прививки от коронавируса поставили 895 человек. Чтобы поставить прививку, необходимо заранее записаться. Это можно сделать, позвонив в регистратуру поликлиники, где вы прикреплены или на портале Госуслуг через личный кабинет, — сообщили в минздраве.Всего в регион поступило 14 642 дозы препарата «Спутник V» и 1 000 флаконов вакцины ЭпиВакКорона, которая вводится дважды.Да старта массовой вакцинации первым прививку поставили медикам, так как они в группе риска. Вторую дозу врачи получили в конце декабря. Как рассказали в минздрав, на 18 января 2021 года в Новосибирской области привито против коронавируса 4 194 человека. Из них двукратно — 2 030 человек.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервые в важных списках: кому уже поставили вакцину от коронавируса в Новосибирске и что испытали эти люди.Корреспондент КП-Новосибирск увидел собственным глазами, как начинается в городе вакцинация и поговорил с пациентами. (подробнее)