Пробки в Новосибирске 20 января 2021 года: проезд затруднен на улице Петухова в Кировском районе. Рано утром там произошло ДТП. Там произошло лобовое столкновение иномарки с грузовиком. От удара у легковушки смяло капот.— Седан выехал на встречную полосу, где и произошла авария, — сообщили очевидец в группе «АСТ-54».По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.Пробка растянулась от площади Кирова до улицы Хилокской.В целом по городу «2ГИС» оценил уровень заторов в 7 баллов.Автомобилистов просят быть особенно внимательными из-за гололеда на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru