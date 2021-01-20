В ночь с 19 на 20 января, в среду, на улице Обской в Новосибирске загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Из здания шел черный густой дым: огонь стремительно распространился на кровлю здания. Из дома сами эвакуировались 13 человек, трое из них — дети. Еще двух мужчина спасатели успели вынести из горящего здания. В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара.— Сотрудники МЧС России реагировали по повышенному номеру сложности пожара. Спасатели одновременно тушили огонь, производили защиту от огня соседних квартир и разведку в здании на наличие людей. Были обнаружены двое мужчин. Один из них уже не подавал признаков жизни. медикам удалось реанимировать его на месте происшествия. Оба пострадавших госпитализированы, — рассказали в ГУ МЧМ по Новосибирской области.Пожарным удалось отстоять от огня часть дома и соседние постройки.Напомним, 19 января в Новосибирске на пожаре в деревянном строении над гаражом сгорели 4 человека. Как выяснили следователи, люди там жили. Задержан владелец гаража, предоставивший помещение пристройки для проживания. На него заведено уголовное дело.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Там жили человек десять»: пожар в подпольном хостеле на крыше гаража унес жизни четырех человек.Теперь владельцу бокса, который селил туда людей, предстоит разговор со следователями. (подробнее)