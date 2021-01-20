В России ожидается перепроизводство сельхозпродукции, что приведет к заметному снижению цен на продукты. Цена снизится на картофель, сахар, подсолнечное масло и муку, заявил «NEWS.ru» гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По словам эксперта, главное, чтобы не было засухи.— Так всегда бывает, и не только в России, но и в мире в целом: когда цена на определенный товар высокая, в следующем сезоне производители начинают выращивать больше продукции. Соответственно, предложение выше — цена сбивается, — пояснил эксперт.По прогнозу эксперта цена на продукты снизится осенью.В конце 2020 года сообщалось о подорожании продуктов после Нового года. По мнению эксперта, коронавирус здесь не при чем. Это традиционная ситуации для начала года.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru