Колесо обозрения, стоявшее раньше на Новосибирской набережной, снова продают на «Авито». Цена столь нестандартного товара — 20 миллионов рублей.— На аттракционе установлена яркая двусторонняя иллюминация. Более 5000 светодиодных лампочек управляется мощным контроллером. Аттракцион укомплектован кабиной оператора, площадкой для посадки и высадки посетителей, — говорится в тексте объявления. — Колесо бесфундаментное, что облегчает его перевозку и установку в любое место и снижает затраты на подготовку площадки. Значительно упрощает получение разрешения на его размещение и не требуется согласование с Ростехнадзором.В объявлении также указано, что колесо находится в идеальном состоянии. Напомним, этот аттракцион выстой в 34,7 метров стоял на Михайловской набережной до 2019 года. На замену ему установили новое колесо — выстой 67 метров, которое считается сейчас самым большим колесом обозрения за Уралом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске появилось 70-метровое колесо обозренияДля посетителей его откроют после 15 августа (подробнее).Аттракцион на 80 мест: в Новосибирске продают «чертово» колесо за 20 миллионов рублейКолесо обозрения находится на Михайловской набережной в Новосибирске (подробнее).