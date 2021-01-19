В Новосибирске ищут пропавшего 52-летнего Виктора Васильевича Шафоростова. 11 января мужчина вышел прогуляться, но домой так и не вернулся — его местонахождение до сих по остается неизвестным. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.— Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серо-черную кожаную куртку с меховой подкладкой, черную кофту, светло-синие джинсы, черные ботинки на шнуровке и коричневую шапку.По словам поисковиков, ранее с мужчиной уже случался подобный инцидент примерно год назад. Однако тогда он вернулся домой буквально спустя сутки. Сейчас же местонахождение мужчины неизвестно уже около недели.Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Виктор Васильевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru