В Новосибирске следователи задержали 39-летнего владельца помещения гаражного комплекса, где в пожаре погибли четыре человека. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».— По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение — надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», расположенного на улице Почтовый лог 1, за определенную плату для проживания различным лицам. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. 18 января 2021 года произошло возгорание надстройки, в результате которого погибло четыре человека, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Личности погибших еще устанавливаются. В причинах и обстоятельствах пожара следователи разбираются вместе с дознавателями МЧС. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении задержанного сибиряка решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.Кроме того, следователями проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), своевременно не выявивших и допустивших нарушенияК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Там жили человек десять»: пожар в подпольном хостеле на крыше гаража унес жизни четырех человекТеперь владельцу бокса, который селил туда людей, предстоит разговор со следователями (подробнее).