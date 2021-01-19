Вандалы испортили снежные скульптуры в Первомайском сквере в Новосибирске — об этом написал в своих соцсетях мэр города Анатолий Локоть. Многие из скульптур не подлежат восстановлению.— Ночью неизвестные испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать. Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение, — написал Анатолий Локоть на своей странице в Фейсбуке сегодня, 18 января.Градоначальник также отметил, что администрация Центрального округа обратилась в полицию, чтобы разобраться с этим инцидентом.В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такое обращение в полицию действительно поступало:— Обращение по этому инциденту поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru