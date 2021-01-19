Пробки в Новосибирске 19 января 2021 года затронули оба берега. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог оценивается в 9 баллов.На правом берегу труднее всего проехать на таких улицах как Фабричная, Восход, Кирова, Добролюбова, Бориса-Богаткова, Ипподромская, Никитина, Кошурникова, Проспект Димитрова, Красный проспект, Нарымская, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, Максима Горького и Вокзальная магистраль.На левом берегу автомобильные заторы есть на таких улицах как Блюхера, Котовского, Выставочная, Геодезическая, Ватутина, Немировича-Данченко, Мира, Сибиряков Гвардейцев, Оловозаводская, Тюменская, Петухова, Хилокская, Станционная и на проезде Энергетиков.Пробка образовалась также на Димитровском мосту при движении в сторону левого берега.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru