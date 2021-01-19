Прокуратура организовала проверку после пожара в гаражном комплексе в Новосибирске, где погибли четыре человека. На место происшествия выезжали заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров и прокурор района Алексей Слученко.— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования. Кроме того, в связи с происшествием прокурор области Яков Хорошев поручил прокуратуре Новосибирска организовать проверки законности функционирования подобных построек в гаражных кооперативах на территории города, соответствия их требованиям градостроительного законодательства.Следователи также сейчас проводят проверку по факту гибели людей в пожаре — результаты проверки будут взяты на контроль прокуратурой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Внутри еще могут быть люди»: в Крещение на пожаре в гараже погибли четверо новосибирцевЗдание вспыхнуло в четвертом часу утра: на окнах там были решетки, а внутри — газовые баллоны (подробнее).