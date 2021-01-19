В поселке Колывань под Новосибирском ищут 21-летнего Егора Юрьевича Чернова. Парень не вернулся домой от гостей 17 января — с этого момента его местонахождение остается неизвестным.— Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные штаны с белыми полосками, черные кроссовки и серую шапку. С собой у него была темно-синяя сумка через плечо.Поисковики также отмечают, что ситуацию осложняет то, что накануне парень поскользнулся на улице и получил травму.Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Егор или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru