В Новосибирске полицейские задержали двух воров, которым приглянулись дорогие авто. Парни, которым исполнилось 19 и 29 лет, обворовывали только «Лексусы». Попались они как раз, когда украли зеркала с иномарки.— При обысках полицейские нашли 3 зеркала с автомобиля «Лексус», аккумулятор и вещи, которые подозреваемые носили в день кражи. Всего установлено, что мужчины с декабря 2020 по январь 2021 года украли зеркала, рейлинги и решетки радиаторов с 9 «Лексусов» в Кировском и Ленинском районе Новосибирска, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.В отношении сибиряков возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция продолжает расследование.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru