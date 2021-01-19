В Новосибирске под суд пойдет один из участников потасовки около Хилокского рынка. Об этом сообщили в областной прокуратуре — 30-летний обвиняемый тесно сотрудничал со следствием, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Благодаря ему к уголовной ответственности удалось привлечь еще одного соучастника преступления.— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору), — пояснили в прокуратуре. — Мужчина вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, которое заместителем прокурора области рассмотрено и удовлетворено. По этой причине уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство.По версии следствия, днем 7 октября 2019 обвиняемый вместе с другими участниками потасовки прибыли на территорию рынка и открыли по находившимся там людям стрельбу. Четверо рабочих получили травмы в результате произошедшего.Теперь дело мужчины будет рассматривать Новосибирский районный суд Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынкеКонфликт крутится вокруг сфер влияния местных торговцев, предположительно, точкой кипения стала сгоревшая дорогая иномарка (подробнее).Массовая драка со стрельбой на новосибирском рынке случились из-за бандита ТамерланаОн сейчас — один из подозреваемых и, одновременно, пострадавших: его машину сожгли во время беспорядков на улице Малыгина (подробнее).Шумиха важнее стрельбы? Кому выгодна массовая драка возле Хилокского рынкаНесколько источников сообщают, что массовые беспорядки могли быть спродюсированы конкурентами — новой оптовой базой (подробнее).