Рассказываем, продлят ли учебный год школьникам в Новосибирске из-за коронавируса. Этот вопрос прокомментировал на брифинге 19 января министр образования региона Новосибирской области Сергей Федорчук.— Уже известно, что в отдельных образовательных организациях учебный год может быть продлен на 5-10 дней. Пока точных данных нет, но я знаю, что уже около 10 школ приняли такое решение. При этом, стоит отметить, что принимать решение о продлении учебного года или, к примеру, сокращении каникул, руководство школ может принимать самостоятельно, — пояснил Сергей Федорчук.По словам министра, продление учебного года не будет касаться учеников 9 и 11 классов, поскольку им будет необходимо сдавать экзамены. Более конкретная информация насчет того, сколько школ в регионе решат продлить свой учебный год, появится в марте или апреле.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru