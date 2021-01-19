В Новосибирске 47-летняя женщина допустила у своей дочери сильное истощение. Девушка с 2018 года наблюдается у психиатра, ей поставили диагноз «нервная анорексия». В январе 2021 в семью пришли инспекторы ПДН с проверкой и выяснили, что состояние 17-летней школьницы сильно ухудшилось.— 15 января выявлено, что мать не исполнила обязанности по воспитанию ребенка и допустила у дочери крайне тяжелое состояние, не сообщив об этом врачам, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.В статусе на своей странице в соцсетях школьница написала: «Я убью себя». В списке ее сообществ: группы с названиями: «Питьевая диета», «Анорексия», «Худорба».Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о другой школьнице, которая в 14 лет, увлекшись диетами, стала весить всего 28 килограммов. Девушку вовремя успели остановить, после лечения у психиатра ее вес пришел в норму.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я винила себя за каждый съеденный кусочек»: школьница похудела до 28 килограммов, насмотревшись на моделейДесятиклассницу чудом успели спасти врачи: если бы она сбросила еще 2 килограмма, то погибла бы. О своей истории болезни уже выздоровевшая девушка рассказала «КП» (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru