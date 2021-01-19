В Новосибирске умерла Ирина Демчук — старший вице-президент-управляющий Сибирским филиалом Банка «ФК Открытие». Ирина Демчук скончалась в ночь на 19 января. Ей было 56 лет.— Я долгое время работал в Головном офисе «Номос банка», БФКО. Ирину знаю почти десять лет. Если коротко — это профессионал высшей пробы в банковском бизнесе, боец от рождения, лидер по своей внутренней сути, чудесная женщина и очень активный, коммуникабельный и жизнерадостный человек, — сообщил КП-Новосибирск экс-сотрудник «Номос Банка» Константин Дудин.Ирина Николаевна Демчук родилась в городе Далматово Курганской области 21 февраля 1964 года. После школы поступила в Шадринский кооперативный техникум, позже также с отличием окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли. Получила степень кандидата экономических наук, работала руководителем различных крупных компаний. Ирина Демчук активно развивала банковский сектор Сибири, несколько раз получала награду «Человек года» в номинации «Банкир года».Напомним, 18 января в Новосибирске на 81-м году жизни скончался актер «Красного факела» Григорий Шустер.КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Ирины Демчук.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске умер Григорий Шустер — актер театра «Красный Факел»Там он проработал больше 30 лет (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru