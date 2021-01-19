В Коченевском районе Новосибирской области водитель сбил 31-летнюю женщины и с места аварии скрылся. ДТП произошло 18 января около 22.00. От полученных травм сибирячка скончалась на обочине. Об этом рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.— Трагедия произошла на 15 км автодороги «Северный обход». Марка автомобиля неизвестна. Предположительно машина ехала со стороны Новосибирска в сторону Омска, — уточнили в ведомстве.Полицейские проводят проверку. Если вам что-либо известно об аварии, просьба позвонить по телефонам: (38351)-2-32-49, (38351)-2-35-00.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Искитиме полицейские поймали 58-летнего водителя, который сбил на «зебре» 69-лентюю пенсионерку. Пожилая женщина получила тяжелую травму голову. В больнице сибирячка скончалась. Водитель с места аварии скрылся. Когда его нашли, он объяснил полицейским, что убежал с места аварии, так как испугался.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я испугался»: сибиряк задавил 69-лентюю пенсионерку на «зебре» и спрятался.Полицейским мужчина рассказал, что не заметил женщину, так как было темно, и шел снег. (подробнее)