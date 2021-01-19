В Новосибирске волонтеры ищут хозяина псу Нику — из-за генетической болезни на его морде и лапах облезла шерсть. Несмотря на свой вид, пес добр и хочет попасть к заботливым людям.— Псу полтора года, он жил у пенсионерки, которая приютила трех щенков. Одному она нашла хозяев, второй умер от болезни кишечника, а с Ником не знали, что делать. У него листовидная пузырчатка — генетическая болезнь, при которой поражается кожи. Сначала думали, что у него лишай, и хотели усыпить. Пес жил в клетке, поэтому был очень агрессивный, ходил под себя, отчего все нарывы и язвы еще больше раздражались, — рассказала КП-Новосибирск директор приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова.В итоге Ника забрали в приют. Сейчас волонтеры привели его в порядок, агрессия у пса прошла. Вылечить его заболевание не получится: по мнению волонтеров, Ник проживет еще 5-6 лет. Сейчас наступила ремиссия, и облегчить страдания животного можно, если правильно за ним ухаживать.— Нику нельзя гулять на солнце, иначе на лысых местах останутся ожоги. Выходить на прогулку можно либо рано утром, либо поздно вечером. Также надо давать ему гормональные таблетки, раз в три месяца проводить в клинике анализы и обследовать печень, — говорит Алена Святова.Если вы хотите забрать Ника себе, просьба позвонить по телефону 8-953-861-28-82 (Алена).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru