В Новосибирске двое молодых людей украли забор из Центрального парка. Части ограды они пытались спрятать в машине, но сибиряков вовремя остановили сотрудники ДПС ГИБДД. Произошло все в 4 часа утра в понедельник, 18 января.— На улице Каменской, около Центрального парка, полицейские обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2110» без знака, с открытым капотом, около которого стоял мужчина 28 лет. Он сказал инспекторам ДПС, заметно нервничая, что ремонтирует генератор, но с собой у него не было инструментов. Тогда инспекторы проверили машину и обнаружили в салоне чугунные секции забора, 16 элементов и 7 металлических столбиков. Позже полиция задержала 18-летнего соучастника кражи, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.Сибиряки рассказали, что украли забор, чтобы продать его. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция проверяет, занимались ли мужчины кражами раньше.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru