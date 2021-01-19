В Новосибирске 35-летний мужчина попал в больницу после неудачного похода в сауну. Там сибиряк получил травму, упав с лестницы, а после этого вернулся домой. Позже его увезли на «скорой помощи».— Ночью 16 января из своей квартиры мужчина был госпитализирован в городскую больницу № 34. Диагноз: ушиб головного мозга тяжелой степени, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Напомним, в этот же день в Ордынском районе Новосибирска пострадал другой мужчина — охотник выстрелил в него из карабина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибиряк выстрелил в 30-летнего прохожего, перепутав его с лисойИнцидент произошел на трассе возле села Ордынское (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru