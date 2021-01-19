Появились фото и видео пожара в гараже, где в огне погибли четыре человека. Напомним, около трех часов ночью на улице Почтовый лог в Дзержинском районе загорелось деревянное строение над капитальным гаражом. Спустя некоторое время после того, как начался пожар, надстройка рухнула. Личности погибших устанавливаются.— Работу пожарным осложняла высокая температура и плотное задымление, а также наличие газовых баллонов внутри помещений и металлические решетки на окнах. Спасатели проложили магистральную линию для бесперебойной подачи воды от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии одного километра, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.Ранее сообщалось, что внутри здания могут еще находиться люди.На месте происшествия работают дознаватели и следователи. Они установят причину трагедии.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтали известны подробности пожара в Новосибирске, который унес жизни трех человек.Спасатели тушили огонь полтора часа. (подробнее)«Внутри могут быть еще люди»: в Новосибирске число жертв пожара в гараже увеличилось.Трагедия унесла жизни четырех человек. (подробнее)