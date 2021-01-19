Во вторник, 19 января, в Дзержинском районе Новосибирска загорелось офисное здание на пересечении улиц Есенина и Волочаевская. На пожаре погибли три человека.— Точную причину смерти людей установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Личности погибших устанавливаются.КП-Новосибирск следит за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru