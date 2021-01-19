Сибиряки жалуются на заваленную снегом дорогу к детскому саду в Кировском районе. По словам людей, там практически невозможно пройти.— Между забором детского сада № 172 и закрытым катком пройти невозможно. Вся дорожка там завалена снегом — горы высотой практически с забор. Конечно, мы очень рады, что у нас теперь есть такой спортивный комплекс, он очень нужен нашим детям, но хотелось бы, чтобы снег там убирали нормально. Снега там много всегда было, но раньше пройти было возможно. Может быть, в этом году, из-за частных снегопадов его там стало так много. Мы водим ребенка по этой дороге в садик и это стало настоящей проблемой. Почему-то, не убирается только один этот отрезок — между катком и забором детского сада — а дорожки до и после регулярно чистятся, — рассказала читательница КП-Новосибирск Алла.В мэрии Новосибирска 18 января сообщили, что с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц города 643 778 кубометров снега. Отмечается также, что график выхода снегоуборочной техники может корректироваться в зависимости от погодных условий. КП-Новосибирск направила в мэрию запрос, чтобы разобраться с проблемой уборки снега около детского сада в Кировском районе.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru