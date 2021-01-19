Ночью во вторник, 19 января, страшная авария произошла в Дзержинском районе: там в 1.50 иномарка врезалась в грузовик.- Автомобиль «Тойота Целика», за рулем которого был 22-летний водитель, ехал по Гусинобродскому шоссе, - рассказали в ГИБДД Новосибирской области. - У дома №70 иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с «КамАЗом», которым управлял 49-летний водитель.Удар был такой силы, что без жертв не обошлось.- Погиб водитель иномарки: он получил травмы, несовместимые с жизнью, - продолжают в ведомстве.Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей аварии.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru