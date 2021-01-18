Из-за вспышки коронавируса на Крещение 2021 в Новосибирске работает только одна ночная прорубь в Затоне, и очередь, несмотря на минус 13 градусов на улице, там уже собралась немалая.- Как минимум 500 человек стоят в очереди, - рассказала фотокорреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова, которая сейчас вместе с новосибирцами встречает праздник у купели. - На машине проехать к купели просто невозможно: огромная пробка, нет парковки.Ходят разговоры, что в очереди стоят и вовсе около 1000 человек. Пускают же к проруби только по шестеро: всех просят надевать маски. А чтобы люди после купания могли согреться, оборудовали палатки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru