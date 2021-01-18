Вечером, 18 января, в Новосибирске загорелся «БМВ», припаркованный рядом со СГУПС. Его приехали тушить пожарные. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.— Огонь охватил седан, припаркованный рядом со СГУПС. Пламя вырывалось из-под капота автомобиля, хозяина в момент возгорания не было рядом, так что оперативно тушить BMW никто не начал, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео. — Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные, его очаг находился в моторном отсеке. В результате случившегося никто не пострадал.В комментариях под постом многие сибиряки написали, что другие автомобилисты в какой-то момент пытались потушить автомобиль с помощью огнетушителей, однако их попытки не увенчались успехом:— Я пытался потушить авто с помощью своего огнетушителя, но объема не хватило.— А машину жалко.— Теперь куплю себе огнетушитель побольше, чтобы быть готовым к таким случаям, — пишут люди.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru