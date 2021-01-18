Соединение Марса и Урана 22 января 2021 года в Новосибирске заставит выйти всю скопившуюся агрессию наружу. Об этом предупреждает новосибирский астролог Елена Альмах.— 21 января в 3:09 по новосибирскому времени Марс соединится с Ураном в зодиакальном знаке Тельца. В непосредственной близости от Черной Луны. Это чревато вспышками давно копившейся агрессии, в особенности у женщин, — рассказала КП-Новосибирск Елена.В этот период лучше выяснять отношения мирным путем и не доводить своего родного человека до ссоры. Если же эти попытки не увенчались успехом, то сходите в спортзал и оставьте всю негативную энергию там.— Особенно осторожными надо быть людям, рожденным 25, 26 и 27 апреля, — отмечает астролог.Напомним, что над городом наблюдается низкий Меркурий. В этот период стоит вспомнить о старых проектах и воплотить их в жизнь.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru