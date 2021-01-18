Низкий Меркурий с 20 января 2021 года в Новосибирске обещает принести успех людям во многих делах. Об этом КП-Новосибирск рассказала астролог Елена Альмах.— Меркурий, который заходит за горизонт после Солнца, называют Эпиметей (который восходит перед Солнцем — Прометей). Солнце, находясь уже под горизонтом, освещает Меркурий, его хорошо видно на западе после заката Солнца. Этот период продлится до 5 февраля, — объяснила КП-Новосибирск Елена.По словам астролога, этот период будет благоприятным для давно забытых дел. К примеру, можно вспомнить старые проекты, на которые давно не решались. В этот период люди начинают ценить традиции и будут склонны к формализму.— Не стоит забывать и о том, что это время перемен, открытия масштабных перспектив, коммерческого расчета, поиска деловых партнеров,- отмечает Елена.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru