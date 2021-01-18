В Новосибирске 15-летняя школьница родила ребенка. Медики сообщили об этом в полицию.— Врачи из Новосибирского городского клинического перинатального центра сообщили, что вечером 17 января в их медучреждении родила ребенка 15-летняя девочка, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала истории о том, как девочки-подростки становились матерями. Большинство юных сибирячек, оказавшихся в интересном положении, рассказывали журналистам, что намерены родить ребенка, и не собираются отказываться от его воспитания. Некоторые даже планировали заключить брак с отцом малыша. В то же время психологи бьют тревогу — все больше школьниц взрослеют слишком рано.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Какая разница, кто отец?»: 15-летняя школьница забеременела после вписки у друзейСибирячка намерена рожать. Говорит, ей не нужны ни жалость, ни помощь. Специалисты тем временем бьют тревогу — все больше школьниц взрослеют слишком рано (подробнее).«Буду рожать на улице»: беременная 14-летняя школьница боится, что чиновники отберут у нее ребенкаВосьмиклассница и вся ее семья живут без документов, прописки и денег. Опека проглядела проблемную ячейку общества, а теперь грозится разрушить ее (подробнее).«А что, я сама так родила»: мама беременной школьницы вступилась за 17-летнего зятя15-летняя девочка отказалась выходить замуж за отца ребенка: она мечтает учиться в колледже (подробнее).«Не думаю, что это преступление»: в Новосибирске восьмиклассница родила ребенка и сбежала с ним из больницыМолодую мать и младенца искали по всему городу три дня. Оказалось, девушка скрывалась все это время у своего парня, не предупредив маму (подробнее).