Погода в Новосибирске 19 января 2021 года: в город постепенно возвращаются холода. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет около -19 — -21 градусов, днем — -16 — -18 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -14 — -19 градусов, местами до -24. Будут также гололедица, местами небольшой снег и изморозь.«Яндекс» прогнозирует ясную, солнечную погоду. Утром будет около -18 градусов, а к вечеру температура опустится до -27.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru