Прокуратура выяснила причину пожара в школьном автобусе в селе под Новосибирском, произошедшего в ноябре прошлого года. Оказалось, что транспорт находился в ненадлежащем техническом состоянии.— Прокурорская проверка показала, что автобус находится на балансе муниципального казенного учреждения Новосибирского района «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства», которое отвечает за техническое состояние автобуса, — пояснили в областной прокуратуре. — Учреждение нарушило законодательство о порядке организации и проведения предрейсовых или предсменных контролей технического состояния транспорта. Состояние этого школьного автобуса не соответствовало требованиям безопасности дорожного движения.Прокуратура возбудила в отношении техника учреждения административное дело по части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ — «осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Все имеющиеся нарушения учреждение также будет обязано устранить.Напомним, автобус загорелся 26 ноября 2020 года в селе Барышево, когда школьники только начинали в него садиться. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал: детей сразу же вывели из салона и отвели обратно в школу. Потушить автобус сибирякам удалось своими силами.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он же сейчас взорвется!»: под Новосибирском загорелся школьный автобусПроисходящее снимали на видео сами школьники (подробнее).