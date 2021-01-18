Прогноз погоды на 18-24 января 2021 в Новосибирске порадует горожан. Сильных морозов на эти дни синоптики не обещают.— На этой неделе, с 18 по 24 января, в Новосибирской области ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха будет достигать в среднем -15…-20 градусов. В понедельник, вторник, субботу и воскресенье возможен небольшой снег. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-5 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в среднем 745-761 миллиметр ртутного столба, — сообщает Гидрометцентр России.Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске с понедельника по среду погода будет ясной, а с четверга по пятницу — пасмурной. Температура воздуха составит в среднем -13…-18 градусов. В понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье также возможен небольшой снег.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru