Соединение Марса и Урана 22 января 2021 года в Новосибирске сибиряки смогут увидеть не полностью.— Уран планета, которую не разглядеть без телескопа, поэтому в небе нам будет заметен только Марс. По времени в полночь по Москве, значит, когда у нас будет раннее утро эта планета окажется у горизонта, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин, сотрудник Новосибирского планетария.По словам астронома, в течение года будет еще несколько интересных соединений. Только новосибирцам увидеть их не удастся.Напомним, что не так давно сибиряки могли наблюдать Меркурий. Эту планету горожане могли разглядеть на закате Солнца из любой точки столицы Сибири.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru