Не подтвердилось также и подозрение в совершении акта терроризма в детском учреждении. А вот наезд автомобиля на магазин и множество попыток кражи были самыми настоящими.15 января в 17.45 пожарная тревога поступила из магазина пневматики и промышленной автоматики, расположенного на проспекте К. Маркса. По прибытии ГБР было установлено, что задымление и срабатывание сигнализации вызвала еда, которую работники поставили разогревать в микроволновку и забыли. Также в этот день в 19.13 пожарная сигнализация сработала в одном из ресторанов, находящихся на Красном проспекте. Дым возник из-за подгоревшей в печи пиццы.16 января в 16.02 серьезную тревогу у персонала детской музыкальной школы в Октябрьском районе Новосибирска вызвал легковой автомобиль, оставленный под окнами учреждения нерусским мужчиной. Возникло предположение, что в машине заложена взрывчатка. Охранник ГВАРДИИ совместно с прибывшей группой быстрого реагирования начал производить оцепление подозрительного авто и в этот момент к машине вернулся хозяин. Мужчина цыганской национальности пояснил, что ему срочно нужно было зайти в магазин, расположенный неподалеку, а поскольку парковка там занята, он оставил машину около школы.17 января в 2.07 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из гастронома, расположенного на улице Игарской. По прибытии группы быстрого реагирования было установлено, что в магазин въехал и тут же скрылся легковой автомобиль. В результате происшествия снаружи оказалась механически повреждена стена магазина, а внутри упали стеллажи с алкоголем. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Поиск автомобиля, совершившего таран, осуществляют вызванные на место ДТП полицейские.17 января три попытки кражи товаров совершались в магазинах одной торговой сети, расположенных в Новосибирске на улице Путевой, Костычева и Громова. В двух случаях уличенные в краже воришки бросили украденное в магазине и убежали, а вот мужчина, похитивший колбасу, был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ.