Низкий Меркурий с 20 января 2021 года в Новосибирске смогут наблюдать жители города. Об этом КП-Новосибирск рассказал Олег Кашин, сотрудник Новосибирского планетария.— Мы сможем увидеть Меркурий, это одна из основных планет, которую видно не вооруженным глазом. Сложность в том, что он часто прячется в лучах солнца, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин.Наиболее лучше Меркурий будет видно 24 января. Тогда он отойдет от небесного светила на максимальное расстояние.— В этот день спустя примерно полчаса после захода Солнца он появится на фоне темнеющего неба, — объясняет мужчина.Стоит отметить, что Меркурий еще не раз появится в поле зрения сибиряков. К примеру, следующий будет через полтора месяца, но уже на утреннем небе.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru