Пробки в Новосибирске 18 января 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог оценивается в 9 баллов.На правом берегу движение затруднено на таких улицах как Восход, Большевисткая, Фабричная, Кирова, Ипподромская, Кошурникова, Красный проспект, Нарымская, проспект Димитрова, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.На левом берегу проехать трудно по таким улицам, как Блюхера, Немировича-Данченко, Ватутина, Котовского, проспект Карла Маркса, Пархоменко, Широкая, Станционная, Хилокская, Петухова, Мира, Тюменская и проезд Энергетиков.Пробки собрались также на Димитровском и Октябрьском мостах при движении в сторону левого берега.На карте также видно, что на некоторых участках дорог, где движение затруднено, произошли ДТП. В частности, аварии случились на подъезде к Димитровскому мосту на правом берегу, и на съезде с Октябрьского моста на левом берегу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru